Представление «Прогреса» — соперника «Уфы» в третьем квалификационном раунде ЛЕ

ТАСС , 3 августа. Соперником футболистов «Уфы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет «Прогресс» из города Нидеркорн, расположенного на юго-западе Люксембурга.

На пути к этому раунду люксембургская команда в двух предыдущих стадиях одержала две победы и потерпела два поражения, что не помешало ей продолжить борьбу в Лиге Европы. В первом раунде «Прогрес» одолел азербайджанскую «Габалу» (2:0, 0:1), во втором — венгерский «Гонвед» (0:1, 2:0). Второй гол в матче с венгерской командой, ставший решающим, был забит победителями за шесть минут до конца основного времени.

"Прогрес" основан в 1919 году, с 1922 года клуб играет в черно-желтых цветах. Во время оккупации Люксембурга фашистской Германией клуб выступал в одной из немецких региональных лиг как ФК «Нидеркорн» и вернул себе нынешнее название в 1944 году.

В своей истории «Прогрес» трижды становился чемпионом Люксембурга (1953, 1978, 1981) и четыре раза выигрывал Кубок страны (1933, 1945, 1977, 1978). Клуб семь раз участвовал в еврокубках (с 1977 года), но первую в своей истории еврокубковую победу одержал только в июле прошлого года, обыграв на домашнем стадионе шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0 в первом квалификационном раунде Лиги Европы, сумев в итоге пройти в следующую стадию. В третий квалификационный раунд турнира люксембургский клуб пробился впервые в своей истории.

Тренер «Прогресса» дебютировал в сборной против россиян

Капитаном «Прогресса» является 24-летний Себастьен Тиль, чей отец Серж Тиль провел свыше 220 матчей в чемпионате Люксембурга. Есть в составе «Прогреса» и уроженец одной из бывших советских республик — 30-летний Александр Карапетян , сыгравший в этом розыгрыше Лиги Европы три матча. Он родился в армянской семье в Тбилиси, которая перебрался в Германию, когда Карапетяну было 11 лет. Там нападающий играл за клубы низших немецких лиг, а позже перебрался в Люксембург.

Лучшим бомбардиром «Прогреса» в Лиге Европы с двумя голами является бельгиец Майрон де Алмейда, забивший оба мяча в победных для своей команды встречах.

Возглавляет клуб Паоло Амодио, на счету которого 10 матчей в составе сборной Люксембурга. Примечательно, что дебют Амодио в национальной команде состоялся в ноябре 1996 года против команды России во время отборочного турнира чемпионата мира. Специалист является четырехкратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка страны в качестве игрока. Главным тренером «Прогреса» Амодио работает во второй раз в своей карьере, возглавив команду в 2016 году, ранее он тренировал клуб с 2012 по 2014 год.

Первый матч между «Уфой» и «Прогресом», идущих по пути представителей лиг, пройдет на поле российского клуба 9 августа, ответная игра состоится 16 августа в Люксембурге. Возможного соперника по раунду плей-офф турнира «Уфа» узнает 6 августа, после проведения жеребьевки.