«Мальмё» и «Види» сыграли вничью в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Шведский «Мальмё» встретился с венгерским «Види» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Сведбанк» в Мальмё и завершилось со счётом 1:1. На 62-й минуте матча полузащитник шведского клуба Андерс Кристиансен открыл счёт в матче. Через девять минут защитник гостей Лоик Него отправил в ворота «Мальмё» ответный гол.

Ответный матч между командами состоится в Фельчуте 14 августа, начало — в 21:00 по московскому времени.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» обыграл «ЧФР Клуж» (1:0 — в гостях, 1:1 — дома), а «Види» выбил из турнира болгарский «Лудогорец» (0:0, 1:0).