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«Мальмё» и «Види» сыграли вничью в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
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«Мальмё» и «Види» сыграли вничью в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Шведский «Мальмё» встретился с венгерским «Види» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Сведбанк» в Мальмё и завершилось со счётом 1:1. На 62-й минуте матча полузащитник шведского клуба Андерс Кристиансен открыл счёт в матче. Через девять минут защитник гостей Лоик Него отправил в ворота «Мальмё» ответный гол.
Ответный матч между командами состоится в Фельчуте 14 августа, начало — в 21:00 по московскому времени.
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» обыграл «ЧФР Клуж» (1:0 — в гостях, 1:1 — дома), а «Види» выбил из турнира болгарский «Лудогорец» (0:0, 1:0).
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