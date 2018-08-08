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Шведский специалист Хамрен стал главным тренером сборной Исландии по футболу
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Шведский специалист Хамрен стал главным тренером сборной Исландии по футболу 

ТАСС 8 августа 2018
ТАСС, 8 августа. Эрик Хамрен назначен новым главным тренером сборной Исландии по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу исландской команды.
Соглашение с 61-летним шведским специалистом рассчитано на два года. На данном посту он сменил Хеймира Хадльгримссона, под руководством которого команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф соревнований.
Последним местом работы Хамрена была сборная Швеции, которую он возглавлял с 2009 по 2016 год. Также он работал в ряде шведских и норвежских клубов.
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