Шведский специалист Хамрен стал главным тренером сборной Исландии по футболу

ТАСС , 8 августа. Эрик Хамрен назначен новым главным тренером сборной Исландии по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу исландской команды.

Соглашение с 61-летним шведским специалистом рассчитано на два года. На данном посту он сменил Хеймира Хадльгримссона, под руководством которого команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф соревнований.

Последним местом работы Хамрена была сборная Швеции, которую он возглавлял с 2009 по 2016 год. Также он работал в ряде шведских и норвежских клубов.