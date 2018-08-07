Ещё
Самый возрастной игрок в истории ЧМ завершил карьеру в сборной Египта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый возрастной игрок в истории ЧМ завершил карьеру в сборной Египта 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Голкипер стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.
На чемпионате мира в России он стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 45 лет в матче с командой Саудовской Аравии. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который в 2014 году сыграл против Японии в возрасте 43 лет.
«После долгих раздумий я принял решение закончить международную карьеру. С момента моей первой игры за сборную прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней. Думаю, это самый лучший момент для завершения выступлений. Я был горд играть за сборную, трудиться для египетского народа», — написал Эль-Хадари в «Фэйсбук».
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера22
Украинский футболист высказался про Крым90
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение