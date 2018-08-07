Самый возрастной игрок в истории ЧМ завершил карьеру в сборной Египта

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Голкипер стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

На чемпионате мира в России он стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 45 лет в матче с командой Саудовской Аравии. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону , который в 2014 году сыграл против Японии в возрасте 43 лет.

«После долгих раздумий я принял решение закончить международную карьеру. С момента моей первой игры за сборную прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней. Думаю, это самый лучший момент для завершения выступлений. Я был горд играть за сборную, трудиться для египетского народа», — написал Эль-Хадари в «Фэйсбук».