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Нижегородский ХК «Старт» пополнил восьмикратный чемпион мира
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Нижегородский ХК «Старт» пополнил восьмикратный чемпион мира 

В городе N 7 августа 2018
Фото: В городе N
Нижегородский хоккейный клуб «Старт» пополнил заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира и многократный чемпион России Дмитрий Савельев. Новый игрок уже приступил к тренировкам в столице Приволжья. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Воспитанник мурманского хоккея с мячом Дмитрий Савельев начинал профессиональную карьеру в архангельском «Воднике». Затем он выступал на северодвинский «Север» и московское «Динамо», предыдущий сезон провел в ульяновской «Волге». Дмитрий дважды становился обладателем Суперкубка России. Всего в чемпионатах страны он провел 521 матч и забил 75 мячей.
В нижегородском старте титулованный спортсмен будет выступать под номером 19.
Напомним, нижегородский волейбольный клуб «Спарта» пополняла связующая Ольга Лифанова.
Фото: ХК «Старт»
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