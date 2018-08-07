Нижегородский ХК «Старт» пополнил восьмикратный чемпион мира

Нижегородский хоккейный клуб «Старт» пополнил заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира и многократный чемпион России Дмитрий Савельев . Новый игрок уже приступил к тренировкам в столице Приволжья. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Воспитанник мурманского хоккея с мячом Дмитрий Савельев начинал профессиональную карьеру в архангельском «Воднике». Затем он выступал на северодвинский «Север» и московское «Динамо», предыдущий сезон провел в ульяновской «Волге». Дмитрий дважды становился обладателем Суперкубка России. Всего в чемпионатах страны он провел 521 матч и забил 75 мячей.

В нижегородском старте титулованный спортсмен будет выступать под номером 19.

Напомним, нижегородский волейбольный клуб «Спарта» пополняла связующая Ольга Лифанова

Фото: ХК «Старт»