Шестеркин: «Было не сложно перестроиться с матче олимпийской сборной на игры СКА» 

Вратарь СКА и олимпийской сборной России Игорь Шестеркин поделился эмоциями после победы над ярославским «Локомотивом» (3:1) на турнире в Сочи. Вратарь также рассказал, сложно ли было перестроиться и сыграть за свой клуб. Ранее Шестеркин провел один матч за олимпийскую сборную России.
«Ничего сложно не было в том, чтоб с матчей олимпийской сборной перестроиться на игры СКА. Я до этого отдыхал, поэтому ничего страшного, что сегодня играл. Почему я играл сегодня за СКА? Не ко мне вопрос, я же не решаю это. Мне просто сообщили, в какие дни я играю и все. Шлем СКА не успели привезти, поэтому играл в шлеме «Красной машины». Самое главное, что сегодня победили, а пропущенный гол есть пропущенный гол. Не корю себя за него, просто был неудачный отскок. Никто не застрахован от него. Конкуренция с Хелльбергом? Хорошая и здоровая конкуренция всем нужна, она только на пользу команде идет. Они с Коскиненым совершенно не похожи. Кто круче, Коскинен или Хелльберг, увидите сами, а я свое мнение при себе придержу», — передает слова Шестеркина корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи