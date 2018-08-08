Игрок молодежки «Крыльев Советов» вышел со сборной России в финал международного турнира 

Первенство COTIF 2018 среди команд в возрастной категории до 20 лет проходит в Испании. Вызов в национальную сборную получил полузащитник молодежного состава волжан Геннадий Киселев. По ходу турнира он вместе с товарищами по команде уверенно преодолел групповой этап, а в матче ½ финала заработал пенальти, успешная реализация которого позволила россиянам удвоить преимущество над сборной Венесуэлы. Финал турнира пройдет в четверг, 9 августа. Сборной России будет противостоять сборная Аргентины.
Фото: kc-camapa.ru