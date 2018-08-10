Ещё
«Кайрат» Аршавина уступил «Сигме» в матче третьего раунда квалификации ЛЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кайрат» Аршавина уступил «Сигме» в матче третьего раунда квалификации ЛЕ 

Газета.Ru 10 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Казахстанский «Кайрат» уступил чешской «Сигме» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 2:0. Мячи забивали Мартин Сладки и Вацлав Пиларж.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 53 минуты.
Ранее "Зенит" стал первым клубом из России, проигравшим команде из Белоруссии в еврокубках.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. "Сигма" (Оломоуц, Чехия) — «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) — 2:0 Голы: 1:0 — Сладки, 21; 2:0 — Пиларж, 50.
Газета.Ru: последние новости
Юниорская сборная России одержала вторую победу на Кубке Глинки/Гретцки Экс-игрок ЦСКА забил победный мяч за новый клуб Григорян возглавил женский ЦСКА
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера21
Украинский футболист высказался про Крым
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото30
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение