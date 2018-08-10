«Кайрат» Аршавина уступил «Сигме» в матче третьего раунда квалификации ЛЕ 

Казахстанский «Кайрат» уступил чешской «Сигме» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 2:0. Мячи забивали Мартин Сладки и Вацлав Пиларж.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 53 минуты.
Ранее "Зенит" стал первым клубом из России, проигравшим команде из Белоруссии в еврокубках.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. "Сигма" (Оломоуц, Чехия) — «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) — 2:0 Голы: 1:0 — Сладки, 21; 2:0 — Пиларж, 50.