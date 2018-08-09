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Сборная России лидирует на чемпионате Европы по мотоболу
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Сборная России лидирует на чемпионате Европы по мотоболу 

ТВ-МИГ 9 августа 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
С невероятным зрительским интересом проходят в Коврове матчи чемпионата Европы по мотоболу. На игры сборной России собираются полные трибуны — более двух тысяч болельщиков, несмотря на дорогие билеты. Да и на матчах других команд зрителей на трибунах хватает.
Об открытии чемпионата мы уже сообщали. Напомним, что в первом матче сборная России всухую переиграла родоначальников мотобола — французов: 2-0.
Во второй день соревнований болельщики стали свидетелями захватывающего матча фаворитов чемпионата — сборных России и Германии (именно эти команды выигрывают европейские первенства последние пару десятков лет). По ходы игры россияне вели со счетом 5:2, однако немцы нашли в себе силы сравнять счет и только на последних минутах сборная России вырвала победу: 6-5! По три гола, оформив хет-трик, в ворота Германии отправили капитан сборной России Владимир Сосницкий и острый нападающий Иван Криштопа.
Третий матч получился для сборной России «прогулочным». Наша команда камня на камне не оставила от сборной Голландии, переиграв ее со счетом 8-1. Причем, тренеры выпустили на мотодром целый ряд резервистов. Голами отметились: Роман Децина (3 мяча), Иван Криштопа, Анатолий Касьянов, Сергей Крошка, Геннадий Миць, Антон Гусев.
После трех туров Россия единолично лидирует в чемпионате и уже обеспечила себе место в полуфинале.
Впереди у нашей сборной игры с Белоруссией и Литвой. В субботу пройдут полуфинальные игры, а в воскресенье состоятся встреча за третье место и финал.
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