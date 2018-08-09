Сборная России лидирует на чемпионате Европы по мотоболу

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

С невероятным зрительским интересом проходят в Коврове матчи чемпионата Европы по мотоболу. На игры сборной России собираются полные трибуны — более двух тысяч болельщиков, несмотря на дорогие билеты. Да и на матчах других команд зрителей на трибунах хватает.

Об открытии чемпионата мы уже сообщали. Напомним, что в первом матче сборная России всухую переиграла родоначальников мотобола — французов: 2-0.

Во второй день соревнований болельщики стали свидетелями захватывающего матча фаворитов чемпионата — сборных России и Германии (именно эти команды выигрывают европейские первенства последние пару десятков лет). По ходы игры россияне вели со счетом 5:2, однако немцы нашли в себе силы сравнять счет и только на последних минутах сборная России вырвала победу: 6-5! По три гола, оформив хет-трик, в ворота Германии отправили капитан сборной России Владимир Сосницкий и острый нападающий Иван Криштопа.

Третий матч получился для сборной России «прогулочным». Наша команда камня на камне не оставила от сборной Голландии, переиграв ее со счетом 8-1. Причем, тренеры выпустили на мотодром целый ряд резервистов. Голами отметились: Роман Децина (3 мяча), Иван Криштопа, Анатолий Касьянов, Сергей Крошка, Геннадий Миць, Антон Гусев

После трех туров Россия единолично лидирует в чемпионате и уже обеспечила себе место в полуфинале.

Впереди у нашей сборной игры с Белоруссией и Литвой. В субботу пройдут полуфинальные игры, а в воскресенье состоятся встреча за третье место и финал.