Игбун: «Уфа» хочет побеждать в каждой игре Лиги Европы"

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун подвел итоги первого матча против «Прогреса» (2:1) в квалификации Лиги Европы.

"Победа со счетом 2:1 — это позитивный результат, мы им удовлетворены. Конечно, нас расстроил пропущенный гол. Я не исключаю того, что этот мяч стал результатом ошибки в защите.

Домашняя победа нам придала уверенности. Отправляемся в Люксембург с настроем выиграть. Мы хотим побеждать в каждой игре Лиги Европы. «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира", — цитирует Игбуна Today News Ufa.

Ответный матч состоится 16 августа.