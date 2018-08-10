Ещё
Игбун: «Уфа» хочет побеждать в каждой игре Лиги Европы"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игбун: «Уфа» хочет побеждать в каждой игре Лиги Европы" 

Евро-футбол.Ру 10 августа 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун подвел итоги первого матча против «Прогреса» (2:1) в квалификации Лиги Европы.
"Победа со счетом 2:1 — это позитивный результат, мы им удовлетворены. Конечно, нас расстроил пропущенный гол. Я не исключаю того, что этот мяч стал результатом ошибки в защите.
Домашняя победа нам придала уверенности. Отправляемся в Люксембург с настроем выиграть. Мы хотим побеждать в каждой игре Лиги Европы. «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира", — цитирует Игбуна Today News Ufa.
Ответный матч состоится 16 августа.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Муса отметился дебютным голом в составе "Аль-Насра" Прогноз на матч Динамо Минск - Зенит: ждать ли уверенной победы питерцев в Беларуси Григорян возглавил женский ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера21
Украинский футболист высказался про Крым
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото30
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение