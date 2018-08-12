Владимир Филатов: «Два состава Россия на турнир не может выставить. Есть игроки, которых нельзя заменить»

Главный тренер юниорской сборной России (до 18 лет) Владимир Филатов отметил, что горд командой, которая смогла собраться после поражения в полуфинале «Кубка Глинки/Гретцки». Команда завоевала бронзу, обыграв в матче за 3-е место США (5:4).

— Горд за команду. После вчерашнего обидного поражения парни смогли собраться, показать командный дух и победить американцев. — Российские хоккейные тренеры не отвечают на такие вопросы, но кто был лучшим игроком сегодня?

— Вы правы, на этот вопрос я отвечать не стану. Есть люди, которые забивают голы, есть те, кто ловит на себя шайбы в меньшинстве, есть люди, которые играют в воротах, есть те, кто не пропускает шайб. — А есть те, кто делает все перечисленное.

— Да. У нас есть игрок, который делает все это сразу. — Что вспомнится из этой игры спустя время?

— Как готовились к ней, как в короткий промежуток времени смогли настроиться на матч за бронзу. И что бронза была выиграна за счет командных действий и характера. Всех ребят уже поблагодарил после матча и сделаю это еще раз — официально. Проделали большой объем работы, готовились очень серьезно. Жаль, что нам не хватило одной шайбы для лучшего результата, но мы двигаемся в правильном направлении и будем работать еще больше для того, чтобы к чемпионату миру нам хватало заброшенных шайб. У нас на сборе были 44 лучших хоккеиста в стране. Из них мы выбрали двадцать два игрока, которые были готовы лучше всего. Но оставшиеся двадцать два хоккеиста — мы имеем их в виду и не собираемся ими пренебрегать. У всех есть шанс. — Ходили разговоры, что Россия бы могла выставить два равноценных коллектива на такой турнир.

— Не равноценных. Вторая команда была бы тоже хорошая и сильная, но в этой сборной России есть игроки, которых нельзя заменить. — Есть группа игроков, которые продолжат карьеру в Северной Америке. Что им нужно делать, чтобы попасть на ЮЧМ?

— Уезжают хорошие игроки — они нужны сборной. Естественно, я буду смотреть их матчи. Пожелал этим ребятам обойтись без травм и показать хорошую игру, чтобы они были достойны приглашения в сборную страны на чемпионат мира.