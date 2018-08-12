В финале Россия сыграет с родоначальниками мотобола

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Вчера в Коврове состоялись полуфинальные игры чемпионата Европы по мотоболу. Сборной России противостоял грозный соперник — Германия. Именно немцы и наша команда последние 20 лет неизменно становились сильнейшими в Старом свете.

Россияне отлично настроились на игру. После первой четверти матча наша команда побеждала 1:0, после второй — 4:1. Лишь под занавес встречи немцы немного уровняли игру. Итог матча: 7:3, победа сборной России. В составе нашей команды голами отличились: Сергей Крошка — 2, Роман Децина — 2, Иван Криштопа — 2, Владимир Сосницкий — 1.

Во втором полуфинальном матче французы в очень упорном поединке переиграли сборную Белоруссию — 3:2.

В итоге, сегодня вечером в финале России будут противостоять родоначальники мотобола — сборная Франции. С ней, кстати, мы уже встречались в матче открытия чемпионата и победили со счетом 2:0.