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В финале Россия сыграет с родоначальниками мотобола
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В финале Россия сыграет с родоначальниками мотобола 

ТВ-МИГ 12 августа 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Вчера в Коврове состоялись полуфинальные игры чемпионата Европы по мотоболу. Сборной России противостоял грозный соперник — Германия. Именно немцы и наша команда последние 20 лет неизменно становились сильнейшими в Старом свете.
Россияне отлично настроились на игру. После первой четверти матча наша команда побеждала 1:0, после второй — 4:1. Лишь под занавес встречи немцы немного уровняли игру. Итог матча: 7:3, победа сборной России. В составе нашей команды голами отличились: Сергей Крошка — 2, Роман Децина — 2, Иван Криштопа — 2, Владимир Сосницкий — 1.
Во втором полуфинальном матче французы в очень упорном поединке переиграли сборную Белоруссию — 3:2.
В итоге, сегодня вечером в финале России будут противостоять родоначальники мотобола — сборная Франции. С ней, кстати, мы уже встречались в матче открытия чемпионата и победили со счетом 2:0.
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