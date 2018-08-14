Российские гандболистки одержали пятую победу на юниорском ЧМ 

Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в Кельце (Польша). В заключительном туре группового этапа россиянки нанесли поражение соотечественницам из Норвегии.
Обе команды перед очной встречей одержали по четыре победы на турнире и гарантировали себе выход в плей-офф. Последний матч группового этапа должен был повлиять лишь на распределение первого и второго мест в группе.
К середине второго тайма россиянки довели преимущество до семи мячей, сохранив его практически до окончания матча (34:28).
В 1/8 финала чемпионата мира россиянки встретятся с соотечественницами из Туниса. Этот матч состоится 15 августа.
13 августа. Кельце. Чемпионат мира, групповой этап
Норвегия U-18 — Россия U-18 — 28:34 (13:20)
Сборная России: Елена Михайличенко — 6 голов/8 бросков, Валерия Маслова — 6/12, Екатерина Левчина — 5/7, Мария Черняева — 4/5, Кристина Мухина — 4/8, Виктория Турусина — 3/3, Екатерина Скивко, Елена Смирнова — по 1/1, Алина Синельникова, Валерия Кирдяшева, Элина Сиднина— по 1/2, Анна Шеина — 1/3 Вратари: Надежда Колесникова — 10 отражённых бросков/22 броска (45%), Анна Верещак — 8/22 (36%), Екатерина Карабктова — 0/1 (0%).