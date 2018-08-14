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Российские гандболистки одержали пятую победу на юниорском ЧМ
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Российские гандболистки одержали пятую победу на юниорском ЧМ 

Чемпионат.com 14 августа 2018
Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в Кельце (Польша). В заключительном туре группового этапа россиянки нанесли поражение соотечественницам из Норвегии.
Обе команды перед очной встречей одержали по четыре победы на турнире и гарантировали себе выход в плей-офф. Последний матч группового этапа должен был повлиять лишь на распределение первого и второго мест в группе.
К середине второго тайма россиянки довели преимущество до семи мячей, сохранив его практически до окончания матча (34:28).
В 1/8 финала чемпионата мира россиянки встретятся с соотечественницами из Туниса. Этот матч состоится 15 августа.
13 августа. Кельце. Чемпионат мира, групповой этап
Норвегия U-18 — Россия U-18 — 28:34 (13:20)
Сборная России: Елена Михайличенко — 6 голов/8 бросков, Валерия Маслова — 6/12, Екатерина Левчина — 5/7, Мария Черняева — 4/5, Кристина Мухина — 4/8, Виктория Турусина — 3/3, Екатерина Скивко, Елена Смирнова — по 1/1, Алина Синельникова, Валерия Кирдяшева, Элина Сиднина— по 1/2, Анна Шеина — 1/3  Вратари: Надежда Колесникова — 10 отражённых бросков/22 броска (45%), Анна Верещак — 8/22 (36%), Екатерина Карабктова — 0/1 (0%).
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