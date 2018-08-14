Российские гандболистки одержали пятую победу на юниорском ЧМ

Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в Кельце (Польша). В заключительном туре группового этапа россиянки нанесли поражение соотечественницам из Норвегии.

Обе команды перед очной встречей одержали по четыре победы на турнире и гарантировали себе выход в плей-офф. Последний матч группового этапа должен был повлиять лишь на распределение первого и второго мест в группе.

К середине второго тайма россиянки довели преимущество до семи мячей, сохранив его практически до окончания матча (34:28).

В 1/8 финала чемпионата мира россиянки встретятся с соотечественницами из Туниса. Этот матч состоится 15 августа.

13 августа. Кельце. Чемпионат мира, групповой этап

Норвегия U-18 — Россия U-18 — 28:34 (13:20)