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БАТЭ сыграл вничью с «Карабахом», но вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ
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БАТЭ сыграл вничью с «Карабахом», но вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЧ 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
БАТЭ и «Карабах» сыграли вничью в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Борисов-Арена» в Беларуси и завершилась со счётом 1:1. В первом матче этого раунда квалификации победителем стал БАТЭ — 1:0.
На 20-й минуте встречи полузащитник белорусской команды Мирко Иванич забил первый гол. В начале второго тайма ответный мяч в ворота БАТЭ отправил хавбек «Карабаха» Маркос Мичел. На 77-й минуте игры нападающий азербайджанского клуба Инносент Эмегара был удалён с поля за перебор жёлтых карточек.
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с голландским клубом ПСВ. Белорусская команда примет соперника 21 августа. Ответная встреча пройдёт в Нидерландах 28 августа.
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