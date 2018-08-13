Вратарь ЦСКА Акинфеев провел свой 400-й матч в чемпионатах России 

Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева матч с «Енисеем» (1:1) в рамках 3-го тура РПЛ стал 400-м в чемпионатах России.
Вратарь стал шестым игроком в истории чемпионатов России, достигшим данной отметки. Больше Акинфеева в чемпионатах России отыграли Василий Березуцкий (402), Игорь Семшов (433), Дмитрий Лоськов (453), Сергей Семак (456) и Сергей Игнашевич (489). Отметим, что все пятеро, находящихся выше Акинфеева, уже завершили свои спортивные карьеры.
ЦСКА после трех матчей в новом сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.