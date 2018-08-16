Новый спортивный сезон «Чеваката» начнет в Республике Коми

22 сентября начнется сезон для вологодских баскетболисток. Матчи первого круга отборочного этапа Кубка России пройдут в Сыктывкаре.

Игры группы «А» запланированы на 22-26 сентября. На паркет вместе с пчелками выйдут четыре команды: «Ника» из Сыктывкара, красноярский «Енисей», «Спартак» и «Черные медведи — политех» из Санкт-Петербурга. Эти команды будут играть в рамках Суперлиги-1 и Суперлиги-2.

Здесь же пройдут матчи группы «Б». За выход в 1/8 сразятся баскетболистки из Самары, Ставрополя, Пензы, Ростова, Ногинска.

В следующий этап пройдут пять команд — по две сильнейшие из каждой группы и самая результативная из тех, что займут третьи места.

Напомним, что в прошлом сезоне вологодские «пчелки» победили в чемпионате России среди женских команд второго дивизиона.