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Глухие самарские футболисты взяли бронзу на первенстве Европы в Стокгольме
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Глухие самарские футболисты взяли бронзу на первенстве Европы в Стокгольме 

63.ru 14 августа 2018
Фото: 63.ru
Россияне реабилитировались за поражение в полуфинале
Самарский голкипер Тимур Терентьев и полузащитник Игнат Маскальчук стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по футболу для глухих в составе сборной России.
— Турнир среди юношей до 21 года проходил в шведском Стокгольме. Россияне дошли до полуфинала, но уступили Турции со счетом 0:4, — сообщили в Министрестве спорта Самарской области.
Сборная реабилитировалась в матче за третье место. Отечественная команда без труда разобралась с Бельгией, разгромив соперника со счетом 5:3. Атлеты получили бронзовые награды престижного турнира.
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