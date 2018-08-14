Глухие самарские футболисты взяли бронзу на первенстве Европы в Стокгольме

Россияне реабилитировались за поражение в полуфинале

Самарский голкипер Тимур Терентьев и полузащитник Игнат Маскальчук стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по футболу для глухих в составе сборной России.

— Турнир среди юношей до 21 года проходил в шведском Стокгольме. Россияне дошли до полуфинала, но уступили Турции со счетом 0:4, — сообщили в Министрестве спорта Самарской области.

Сборная реабилитировалась в матче за третье место. Отечественная команда без труда разобралась с Бельгией, разгромив соперника со счетом 5:3. Атлеты получили бронзовые награды престижного турнира.