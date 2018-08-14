Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории

На женском чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных нападающая сборной Англии Лорен Хемп забила курьезный гол — споткнулась о вратаря мексиканской команды и упала бедром на мяч, который вылетел из-под девушки в ворота; в Сети попытались найти еще более курьезные голы.

Видео гола опубликовал в своем Twitter журналист FIFA.com Хайс Крич.