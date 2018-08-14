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Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории
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Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На женском чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных нападающая сборной Англии Лорен Хемп забила курьезный гол — споткнулась о вратаря мексиканской команды и упала бедром на мяч, который вылетел из-под девушки в ворота; в Сети попытались найти еще более курьезные голы.
Видео гола опубликовал в своем Twitter журналист FIFA.com Хайс Крич.
Он спросил у подписчиков, видели ли они когда-либо более странные голы, на что те показали ему еще несколько курьезных голов — среди них автогол вратаря, который просто забросил мяч в свои ворота, а также гол в финале Лиги чемпионов — 2018, когда вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус выбросил мяч на ногу игрока мадридского «Реала».
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