Симеоне: Гризманн имеет очень хорошие шансы выиграть «Золотой мяч»

ТАЛЛИН, 14 августа. / ТАСС /. Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн имеет хорошие шансы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года. Такое мнение на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Европы против мадридского "Реала" высказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Гризманн в текущем году выиграл с «Атлетико» Лигу Европы, а со сборной Франции — чемпионат мира. Форвард признавался лучшим игроком финалов обоих турниров.

"Еще есть время, решение будут принимать эксперты. На мой взгляд, у него очень хорошие шансы стать обладателем «Золотого мяча», — сказал Симеоне.

"Золотой мяч", приз лучшему футболисту года, вручается французским изданием France ootball с 1956 года.

Матч за Суперкубок Европы пройдет в среду в Таллине на стадионе «Лиллекюла», начало в 22:00 мск. В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Атлетико» — Лигу Европы.