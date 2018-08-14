Григорян возглавил женский ЦСКА

Ранее в женском футболе Григорян тренировал тольяттинскую «Ладу», с которой выиграл чемпионат России в 2004 году и три Кубка России в 2002, 2003, 2004 годах. Позже с пермской «Звездой-2005» он взял трижды завоевывал золото первенства России, а также добился высшего достижения для российских клубов — выхода в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

20 апреля 2018 года он был уволен из «Луча» по причине неудовлетворительных результатов команды.

Ранее матч двух женских команд «Университарио» — «Либертад» в Аргентине закончился массовой дракой спортсменок.