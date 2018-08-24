Ещё
Джеррард выразил недовольство игрой «Рейнджерс» в матче квалификации Лиги Европы с «Уфой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеррард выразил недовольство игрой «Рейнджерс» в матче квалификации Лиги Европы с «Уфой» 

RT на русском 10 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру своих подопечных в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с российской «Уфой», который завершился победой британцев со счётом 1:0.
«С точки зрения нашей игры, матч поделился на две части. Мы забили гол в первом тайме, но меня разочаровал уровень нашей игры в первой половине встречи. Команда хорошо отреагировала на ситуацию в перерыве и провела второй тайм лучше. Ребята действовали агрессивно и интенсивно, но не были награждены за это забитыми мячами. Тем не менее, во втором тайме мы сыграли намного лучше, чем в первом», — приводит слова английского специалиста официальная страница «Рейнджерс» в социальной сети Twitter.
По словам Джеррарда, футболистам «Рейнджерс» предстоит проделать большой объём работы в ответной встрече, которая состоится в следующий четверг, 30 августа, в России.
«И мы способны справиться с этой работой. Я верю, что мы сможем выйти в следующий раунд по итогам выездного матча. Мы сделаем для этого всё возможное», — добавил он.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от «Рейнджерс» в квалификации Лиги Европы.
RT на русском: последние новости
СМИ: Хиддинк может возглавить сборную Колумбии по футболу Джеррард выразил недовольство игрой «Рейнджерс» в матче квалификации Лиги Европы с «Уфой» Де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 114 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе произвела фурор в Европе20
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле1
Умер Алексей Парамонов
«Ушла от Тутберидзе к великому»: Плющенко за Медведеву
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой14
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение