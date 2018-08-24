Джеррард выразил недовольство игрой «Рейнджерс» в матче квалификации Лиги Европы с «Уфой»

Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру своих подопечных в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с российской «Уфой», который завершился победой британцев со счётом 1:0.

«С точки зрения нашей игры, матч поделился на две части. Мы забили гол в первом тайме, но меня разочаровал уровень нашей игры в первой половине встречи. Команда хорошо отреагировала на ситуацию в перерыве и провела второй тайм лучше. Ребята действовали агрессивно и интенсивно, но не были награждены за это забитыми мячами. Тем не менее, во втором тайме мы сыграли намного лучше, чем в первом», — приводит слова английского специалиста официальная страница «Рейнджерс» в социальной сети Twitter.

По словам Джеррарда, футболистам «Рейнджерс» предстоит проделать большой объём работы в ответной встрече, которая состоится в следующий четверг, 30 августа, в России.

«И мы способны справиться с этой работой. Я верю, что мы сможем выйти в следующий раунд по итогам выездного матча. Мы сделаем для этого всё возможное», — добавил он.