«Золото» у нас. В Коврове завершился чемпионат Европы по мотоболу

Победами молодёжной и основной сборных России завершился чемпионат Европы по мотоболу в Коврове. Турнир начался 6 августа и завершился финальным матчем в воскресенье, 12 августа.

В Коврове международные соревнования такого уровня проходили впервые. В состязаниях участвовали 180 спортсменов из 6 стран: России, Франции, Нидерландов, Белоруссии, Литвы и Германии. Кроме этого, на мотодроме прошло первенство Европы по мотоболу среди юношеских команд. В составе российской юношеской сборной выступали 2 молодых воспитанника «Ковровца» — Павел Трошенков и Илья Ерёмин. А вот ковровских спортсменов во взрослой сборной России по мотоболу, к сожалению, нет.

Хроника событий

7 августа, на второй день чемпионата Европы, на поле ковровского мотодрома встретились фавориты этого турнира — сборные России и Германии. Противостояние мотоциклистов, катающих большой мяч, закончилось со счетом 6:5 в пользу россиян. Многие болельщики были единодушны в том, что игра была «на редкость азартной». В конце четвертого периода немцы проигрывали со счетом 5:2. Но почти перед самым концом встречи гостям удалось отыграться: они забили в ворота россиян 3 гола подряд и счёт стал 5:5.

Кроме России и Германии, 7 августа состоялась и встреча французов и голландцев, закончившаяся победой сборной Франции со счетом 3:2. А белорусские мотоболисты разгромили сборную Литвы со счетом 4:2. На третий день состязаний, 8 августа, состоялись 3 матча. Сборная Германии обыграла команду Литвы со счетом 10:1.

Франция победила Белоруссию со счётом 5:0. А сборная России выиграла у Голландии — 8:1. Победа в финале В борьбе за главный европейский титул встретились команды России и Франции. Россияне не оставили шансов своим соперникам и победили 5:0. Этот титул чемпионов для отечественных мотоболистов — третий подряд. Бронзовые награды достались спортсменам из Германии, которые разгромили белорусов 14:2.

Не хуже основной команды выступили и юноши. Сборная России уверенно вышла в финал, где «расправилась» со сборной Германии 5:1. Третье место досталось молодёжной сборной Франции, победившей молодых мотоболистов из Белоруссии со счетом 3:1.

Кстати

Специально для чемпионата в Коврове реконструировали спортивный комплекс «Мотодром», на котором стало возможным проводить соревнования самого высокого уровня — привели в порядок мотобольное поле и трибуны вместимостью 1900 зрителей. «Ковров принял чемпионат Европы на высочайшем уровне», — пишет в сообщении о результатах финального поединка европейская Федерация мотоциклетного спорта. По мнению гостей из Европы, чемпионат-2018 отличали великолепная организация, красивая зрелищная церемония закрытия турнира и прекрасная поддержка трибун.

Причём зрители болели не только за свою команду, но и поддерживали других участников чемпионата. Справка С 1974 года мотобол во Владимирской области активно развивается именно в городе оружейников.

Команда «Ковровец», которой более 40 лет, — пятикратный чемпион СССР, трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка СССР и России, призёр Кубка европейских чемпионатов. На протяжении многих лет капитаном команды «Ковровец» был кумир многочисленных болельщиков мотобола, заслуженный мастер спорта СССР, 14-кратный чемпион Европы, 3-кратный обладатель Кубка Европы, 5-кратный чемпион СССР Александр Царёв

Комментарий

Исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер в интервью ТАСС

— Наша сборная уверенно шла к победе. Произойти могло все, что угодно, но наша сборная не проиграла ни одного матча, и оба Кубка остаются в России.