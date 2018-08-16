Сборная России поднялась сразу на 21 пункт в рейтинге FIFA

На первом месте рейтинга действующие чемпионы мира — французы. Следом идут команды Бельгии и Бразилии.

Сборная России по футболу поднялась в международном рейтинге FIFA сразу на 21 строчку. До этого подопечные Станислава Черчесова находились на 70 месте, теперь прочно обосновались на 49 позиции. Обновленный рейтинг национальных команд Международная федерация футбола опубликовала на своем официальном сайте 16 августа.

Таким успехом команда обязана блестящему выступлению на домашнем чемпионате мира — 2018. Игроки добились исторического достижения — одолели сборную Испании и пробились в четвертьфинал турнира, впервые в истории сборной России.