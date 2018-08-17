Отец Симеоне высказался о возможности тренера возглавить сборную Аргентины 

Отец главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Карлос заявил, что его сын пока не готов возглавить сборную Аргентины.
"Мы знаем, что Диего в какой-то момент возглавит сборную Аргентины. Он всегда любил свою страну и выкладывался в каждом матче, когда был игроком. Но сейчас он хочет работать каждый день, поэтому пока не готов работать сборную", — приводит слова Карлоса Симеоне ESPN FC.
Напомним, что сборная Аргентины уволила после Чемпионата Мира-2018 Хорхе Сампаоли и на данный момент осталась без тренера.