Отец Симеоне высказался о возможности тренера возглавить сборную Аргентины

Отец главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Карлос заявил, что его сын пока не готов возглавить сборную Аргентины.

"Мы знаем, что Диего в какой-то момент возглавит сборную Аргентины. Он всегда любил свою страну и выкладывался в каждом матче, когда был игроком. Но сейчас он хочет работать каждый день, поэтому пока не готов работать сборную", — приводит слова Карлоса Симеоне ESPN FC.