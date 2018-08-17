Ещё
Отец Симеоне высказался о возможности тренера возглавить сборную Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Симеоне высказался о возможности тренера возглавить сборную Аргентины 

Soccer News 14 часов назад
Фото: Soccer News
Отец главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Карлос заявил, что его сын пока не готов возглавить сборную Аргентины.
"Мы знаем, что Диего в какой-то момент возглавит сборную Аргентины. Он всегда любил свою страну и выкладывался в каждом матче, когда был игроком. Но сейчас он хочет работать каждый день, поэтому пока не готов работать сборную", — приводит слова Карлоса Симеоне ESPN FC.
Напомним, что сборная Аргентины уволила после Чемпионата Мира-2018 Хорхе Сампаоли и на данный момент осталась без тренера.
Soccer News: последние новости
"РБ Лейпциг", "Олимпия" и "Копенгаген" вышли в следующий раунд Лиги Европы Муса похвастался дебютным голом за "Аль-Наср" Маттеус: "Скучаю по Видалю, он - мой любимый игрок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором купили за минуты2
Месси поразил фантастическим ударом
Дзюба поставил Лукашенко на место97
«Россия — оккупант»: грузинских борцов накажут за флаг РФ14
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы23
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол Гандбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение