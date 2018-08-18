Ещё
Сборная России первый матч в отборочном этапе Overwatch World Cup 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России первый матч в отборочном этапе Overwatch World Cup 2018 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Российская сборная уступила Финляндии на групповой стадии отборочного этапа Overwatch World Cup 2018. Встреча закончилась со счётом 1:2 (2:0 @ «Оазис»; 3:3 @ «Кингс Роу»; 3:4 @ «КБ Вольская»; 4:5 @ «Дорадо»).
Это первое поражение российских киберспортсменов в отборочном этапе и заняла вторую строчку в группе с результатом 2-1. Ранее россияне обыграли команды из Гонконга и Японии.
Последние матчи игроки сыграют против составов из Тайвани и Южной Кореи. Они пройдут 19 августа, начало в 07:45 по московскому времени.
Отборочный этап квалификации Overwatch World Cup в Инчхоне завершится 19 августа. По его результатам определятся два участника чемпионата мира по Overwatch, который пройдёт в ноябре в Анахайме (США).
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ Канада U18 отыгралась за секунду до конца основного времени и в ОТ победила США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов22
Медведева «заткнула рты» хейтерам после обвинений1
Дзюба поставил Лукашенко на место
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
Медведева «заткнула рты» хейтерам после обвинений
Фигурное катание
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
01:30
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
Футбол Статьи
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение