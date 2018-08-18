Сборная России первый матч в отборочном этапе Overwatch World Cup 2018

Российская сборная уступила Финляндии на групповой стадии отборочного этапа Overwatch World Cup 2018. Встреча закончилась со счётом 1:2 (2:0 @ «Оазис»; 3:3 @ «Кингс Роу»; 3:4 @ «КБ Вольская»; 4:5 @ «Дорадо»).

Это первое поражение российских киберспортсменов в отборочном этапе и заняла вторую строчку в группе с результатом 2-1. Ранее россияне обыграли команды из Гонконга и Японии.

Последние матчи игроки сыграют против составов из Тайвани и Южной Кореи. Они пройдут 19 августа, начало в 07:45 по московскому времени.

Отборочный этап квалификации Overwatch World Cup в Инчхоне завершится 19 августа. По его результатам определятся два участника чемпионата мира по Overwatch, который пройдёт в ноябре в Анахайме (США).