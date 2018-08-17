Прогноз на матч Кан — Ницца: сколько голов забьют команды

В одной из игр второго тура Лиги 1 «Кан» примет «Ниццу». Обе команды начали чемпионат с поражений и теперь хотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

В прошлом сезоне «Кан» забил меньше всех — 27 голов — но всё-таки смог сохранить место в элите французского футбола. В этом году «красно-синие» ставят перед собой ту же задачу. Команда Фабьена Меркадаля начала чемпионат с крупного поражения со счётом 0:3, но вряд ли кто-то ожидал от «Кана» серьёзного сопротивления в поединке против «ПСЖ».

Ницца

В позапрошлом сезоне «Ницца» заняла третье место и попала в квалификацию Лиги чемпионов. Но «орлята» недолго продержались в числе топовых команд Франции. В прошлом чемпионате «Ницца» финишировала восьмой, и Люсьен Фавре покинул тренерский мостик. Новым наставником «орлят» стал известный Патрик Виейра . Его дебют получился неудачным. «Ницца» проиграла дома «Реймсу» со счётом 0:1. Пропустив быстрый гол, подопечные Виейра так и не смогли реализовать ни одного момента.

Статистика личных встреч

"Кан" — «Ницца»: +8=12-8. Разница мячей: 30-33.

В чемпионатах Франции «Кан» и «Ницца» имеют паритет в очных встречах — по 8 побед при 12 ничьих.

Интересные факты

— В прошлом сезоне «Кан» продемонстрировал худшую реализацию в Лиге 1 — 27 голов в 38 матчах.

— В 4 последних домашних матчах Лиги 1 «Кан» не побеждал (2 ничьи 0:0 и 2 поражения).

— В 4 крайних гостевых матчах чемпионата «Ницца» не побеждала (2 ничьи 1:1 и 2 поражения).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Букмекеры не могут определить фаворита будущего поединка, предоставляя одинаковые коэффициенты на успех команд. Как нам кажется, анонсируемый матч получится упорным и не подарит зрителям россыпи голов. Наша ставка: «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1.58.