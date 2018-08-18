Тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года

"Нам предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.

У сборной Украины серьезные соперники — Чехия и Словакия. Передо мной стоит задача — вывести команду на чемпионат Европы. Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — цитирует специалиста FootballHub.

Ранее сборная Украины отказалась жить в отеле «Москва».