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Тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года
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Тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал свою основную задачу на посту на ближайшие два года, передает "Советский спорт".
"Нам предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.
У сборной Украины серьезные соперники — Чехия и Словакия. Передо мной стоит задача — вывести команду на чемпионат Европы. Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — цитирует специалиста FootballHub.
Ранее сборная Украины отказалась жить в отеле «Москва».
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