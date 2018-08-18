Тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал свою основную задачу на посту на ближайшие два года, передает "Советский спорт".
"Нам предстоит участие в Лиге наций. Хороший турнир, предоставляющий возможность попасть на чемпионат Европы.
У сборной Украины серьезные соперники — Чехия и Словакия. Передо мной стоит задача — вывести команду на чемпионат Европы. Не имеет значения, как это произойдет — через Лигу наций или непосредственно по итогам отборочного цикла", — цитирует специалиста FootballHub.
Ранее сборная Украины отказалась жить в отеле «Москва».