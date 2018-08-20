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Светлана Абросимова: «Дальше сборную ждет Турция, это очень сильная команда»
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Светлана Абросимова: «Дальше сборную ждет Турция, это очень сильная команда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Женская сборная России по баскетболу, проводящая летний сбор, выиграла товарищеский турнир в Риге, не потерпев в трех матчах ни одного поражения. Сначала поверженной оказалась сборная Украины — 76:60. Затем были обыграны участницы предстоящего ЧМ-2019 команда Латвии — 71:66. А в конце взяли верх над командой Швеции — 59:56.
— Игры всегда нужны любой команде — можно тренироваться месяц, два, три, но без матчей так не проверишь свою боеспособность, — сказала Team Russia генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова. — Конечно, этот турнир был крайне важен, особенно, если учесть ту специфику, что мы провели три встречи подряд. Это показало, что и физически мы готовы. И игроки, и тренеры должны были посмотреть, где мы сейчас находимся, оценить свою систему в нападении и защите. Только в игре можно увидеть моменты, которые позволяют мысленно поставить галочку — вот над этим нужно работать, а что-то другое баскетболистки могут сыграть с листа. Тренер сказал, они выполнили, значит, на это можно не тратить время в тренировочном процессе.
— Как команда перенесла три матча без выходных?
— Раз все три выиграли, значит, справились с задачей. Тренерский штаб хорошо подготовил девчонок, им хватило сил. Особенно на последние две игры, которые прошли в течение 24 часов. Плюс на площадке мы задействовали весь имеющийся состав, что нам помогло. Все играли, а мы посмотрели максимальное число кандидатур в сборную.
— Как команда проведет несколько дней до еще двух товарищеских матчей на выезде?
— Сейчас мы немного отдохнем, сделаем работу над ошибками и поедем в Турцию. Это, конечно, очень сильная команда. Это будет для нас еще один неплохой тест перед тем как мы распустим игроков по клубам. Можно будет сделать много выводов.
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