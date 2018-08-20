Шведы выиграли юношеский чемпионат Европы по гандболу

Сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу среди юношей (игроки не старше 18 лет). Шведы в финале обыграли Исландию со счётом 32:27. В матче за бронзу сборная Дании уверенно переиграла Хорватию (26:14).

Сборная России в утешительном турнире за 9-16 места заняла 13-е место. Россияне в матче за 13-ю строчку победили Израиль со счётом 26:21. Прямые путёвки на чемпионат мира получали 11 сильнейших команд Европы.

При этом россияне могли лишиться права выступления на чемпионатах Европы в этой возрастной группе. Так, команды, занявшие 15 и 16 места на турнире, выбывали из элитной группы сборных.

Чемпионат Европы по гандболу проходил в Вараджине (Хорватия). Россияне по итогам группового турнира не сумели пробиться в плей-офф.