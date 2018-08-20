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Команды «Пресня» и «Камни» сразились в рамках Лиги Пресни
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Команды «Пресня» и «Камни» сразились в рамках Лиги Пресни 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Матч между командами «Пресня» и «Камни» состоялся 19 августа в рамках футбольного турнира «Лига Пресни».
Первый тайм завершился со счетом 5:1. Так, пять мячей в ворота соперников забили футболисты «Пресни», и лишь один гол был на счету «Камней». Второй тайм прошел в напряженным режиме. В итоге победила «Пресня» со счетом 9:6.
— Именно с игр этих команд 11 лет назад и начинался турнир, — сообщил организатор Лиги Пресни Надир Айзятуллин.
Добавим, что для сборной «Камни» это была первая игра в текущем сезоне.
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