Команды «Пресня» и «Камни» сразились в рамках Лиги Пресни

Матч между командами «Пресня» и «Камни» состоялся 19 августа в рамках футбольного турнира «Лига Пресни».

Первый тайм завершился со счетом 5:1. Так, пять мячей в ворота соперников забили футболисты «Пресни», и лишь один гол был на счету «Камней». Второй тайм прошел в напряженным режиме. В итоге победила «Пресня» со счетом 9:6.

— Именно с игр этих команд 11 лет назад и начинался турнир, — сообщил организатор Лиги Пресни Надир Айзятуллин.

Добавим, что для сборной «Камни» это была первая игра в текущем сезоне.