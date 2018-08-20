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Нагорный Карабах примет чемпионат Европы среди непризнанных сборных
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Нагорный Карабах примет чемпионат Европы среди непризнанных сборных 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Федерация непризнанных сборных ConIFA объявила, что чемпионат Европы среди непризнанных команд в 2019 году примет Нагорный Карабах. Игры пройдут в июне в городе Степанакерт. Список участников и расписание станут известны позднее.
Это третье в истории континентальное первенство, проводимое ConIFA. В 2015 году турнир принял венгерский город Дебрецен (хозяева — сборная Секейского края), а в 2017-м игры прошли на Северном Кипре. В обоих случаях победу одержала Падания (сборная северных регионов Италии).
В состав ConIFA входят как непризнанные страны, так и исторические территории, не претендующие на независимость, сборные различных национальных диаспор и даже цыганская сборная. В этом году в предместье Лондона состоялся третий чемпионат мира ConIFA, который выиграла Карпаталья — венгерская диаспора Украины.
Хозяева грядущего чемпионата Европы — сборная Арцаха (Нагорного Карабаха) — приняли участие в дебютном чемпионате мира ConIFA в 2014 году и заняли 9-е итоговое место из 12 участников.
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