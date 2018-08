«Бавария» поздравила Левандовски с 30-летием

Сегодня форварду «Баварии» Роберту Левандовски исполнилось 30 лет. Клуб поздравил своего футболиста с юбилеем в соцсетях.

Happy Birthday to our number 9️⃣, @lewy_official 🎉 Get your free printing today only 👉 https://t.co/4LIeTw7yBa pic.twitter.com/ODS5N10r9x

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 21 августа 2018 г.

В текущем сезоне поляк провел два матча за «Баварию» и забил четыре мяча. Всего за команду он в 257 матчах забил 180 мячей при 51 голевой передаче. Всего в клубной карьере в его активе 347 матчей, 233 гола и 66 ассистов. За сборную Польши провел 98 матчей и забил 55 мячей.

Форварда ранее также выступал за дортмундскую «Боруссию», «Лех» и «Знич». Шесть раз выиграл чемпионат Германии, дважды — Кубок Германии, доходил до финала Лиги чемпионов, а также выигрывал чемпионат и Кубок Польши.