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Воспитанники спортивной школы «Юность» в составе сборной России заняли пятое место на чемпионате мира по футболу
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Воспитанники спортивной школы «Юность» в составе сборной России заняли пятое место на чемпионате мира по футболу 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Чемпионат мира по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями завершился в Швеции.
В соревновании приняли участие сборные команды из 9 стран. Честь России на турнире защищала сборная команда из 17 спортсменов, в состав которой вошли двое воспитанников спортивной школы «Юность» (город Киров) — Николай Кочев и Михаил Яговкин.
Старшим тренером сборной России стал кировчанин Олег Карабань.
В рамках группового этапа российская команда провела три встречи. Первая игра с действующим чемпионом мира по футболу (спорт ЛИН) — командой Саудовской Аравии — завершилась со счетом 5:1 в пользу наших соперников.
Вторая встреча группового этапа с командой Польши также завершилась не в пользу россиян — счет 4:2. Последний матч группового этапа против команды Японии завершился со счетом 2:1 в пользу российских спортсменов.
Следующая встреча также закончилась победой российских футболистов — сборная команда Германии была побеждена со счетом 9:0.
В последний соревновательный день команда России встретилась с футболистами из Японии. Основное время матча закончилось ничьей, однако российские футболисты одержали победу по итогам серии пенальти. Победа в этом матче принесла сборной России пятое место в чемпионате мира по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Старший тренер сборной страны Олег Карабань рассказал, что для многих российских спортсменов этот чемпионат стал первым международным соревнованием.
«Команда готовилась к турниру в городе Коломна Московской области. Во время сборов мы смогли объединить ребят одной целью — как можно лучше выступить на первом для нас чемпионате мира по футболу. Безусловно, все соперники были очень сильными — наш первый матч прошел против команды Саудовской Аравии, которая является уже четырехкратным чемпионом мира. Однако ребята выложились, постарались преодолеть волнение и выполнить большую часть из задуманного», — отметил Олег Карабань.
По итогам турнира чемпионом мира по футболу (спорт ЛИН) в четвертый раз стала команда Саудовской Аравии, победившая в финале команду Аргентины. Третьей стала команда Польши, на четвертом месте — Франция.
Фото — Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
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