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СМИ: Капитаны клубов ла лиги выступят против проведения матчей чемпионата в Канаде и США
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СМИ: Капитаны клубов ла лиги выступят против проведения матчей чемпионата в Канаде и США 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Капитаны всех 20 команд, выступающих в чемпионате Испании, соберутся в офисе Ассоциации испанских футболистов 22 августа. Они намерены подготовить заявление, направленное против планов руководства ла лиги проводить матчи турнира в США и Канаде, утверждает AS.
Напомним, 16 августа стало известно, что с нового сезона некоторые матчи чемпионата Испании, включая игры между "Реалом" и «Барселоной», будут проходить в Северной Америке. Руководство ла лиги заключило соответствующий контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет.
Все о чемпионате Испании — здесь
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