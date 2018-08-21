СМИ: Капитаны клубов ла лиги выступят против проведения матчей чемпионата в Канаде и США

Капитаны всех 20 команд, выступающих в чемпионате Испании, соберутся в офисе Ассоциации испанских футболистов 22 августа. Они намерены подготовить заявление, направленное против планов руководства ла лиги проводить матчи турнира в США и Канаде, утверждает AS.

Напомним, 16 августа стало известно, что с нового сезона некоторые матчи чемпионата Испании, включая игры между "Реалом" и «Барселоной», будут проходить в Северной Америке. Руководство ла лиги заключило соответствующий контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет.

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