«Заря» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ

Луганская «Заря» не сумела победить немецкий «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В другом матче плей-офф квалификации Лиги Европы бельгийский «Генк» победил датский «Брондбю». Встреча состоялась в Генке на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Ответные игры команды проведут 30 августа. Победители противостояний выйдут в групповой этап Лиги Европы. Расписание матчей турнира можно посмотреть на «Чемпионате».