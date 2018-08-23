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«Заря» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ
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«Заря» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Луганская «Заря» не сумела победить немецкий «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В другом матче плей-офф квалификации Лиги Европы бельгийский «Генк» победил датский «Брондбю». Встреча состоялась в Генке на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Генка» голы на своё счёт записали нападающие Леандро Троссард и Мбвана Самата, оформивший хет-трик. Авторами мячей «Брондбю» стали защитник Йортур Херманнссон и форвард Камиль Вильчек.
Ответные игры команды проведут 30 августа. Победители противостояний выйдут в групповой этап Лиги Европы. Расписание матчей турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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