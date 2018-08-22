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Федор Земсков и Андрей Новиков включены в состав сборной России на этап Евролиги в Варнемюнде
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Федор Земсков и Андрей Новиков включены в состав сборной России на этап Евролиги в Варнемюнде 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Тренерский штаб сборной России определился с составом команды для участия в пятом этапе дивизиона А Евролиги, который пройдёт в Варнемюнде (Германия) с 24 по 26 августа. В заявке национальной команды из 10 футболистов 6 представляют «Кристалл» из Санкт-Петербурга, а ещё по два игрока в сборную делегировали московские "Спартак" и «Локомотив». В Варнемюнде россияне сыграют с командами Испании, Франции и Германии.
Отметим, что защитник Андрей Новиков уже несколько раз проходил учебно-тренировочные сборы в составе сборной России, однако в официальных матчах за главную команду страны не играл, а для Федора Земскова это первый в карьере вызов в сборную России.
Евролига-2018. Дивизион А. Пятый этап. Варнемюнде, Германия
Состав сборной России
вратари: Максим Чужков, Иван Островский (оба — «Кристалл»);
полевые игроки: Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Антон Шкарин, Остап Фёдоров (оба — «Локомотив»), Андрей Новиков, Фёдор Земсков (оба — «Спартак»).
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