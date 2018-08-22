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Состав сборной России на чемпионат мира определится после 17 сентября
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Состав сборной России на чемпионат мира определится после 17 сентября 

Советский спорт 1 час назад
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказал о подготовке команды к чемпионату мира и восстановлении после травмы Анастасии Ильянковой.
«На следующем сборе окончательно определимся с составом, — приводит «Р-Спорт» слова Родионенко. — Будут модельные тренировки.
8 сентября этот сбор завершают, небольшой перерыв и 17-го собираются снова. Главное, чтобы не было травм.
Ильянкова работает, восстановилась, работает брусья и бревно. Вольные тоже, но там все же большая нагрузка на спину».
Напомним, на чемпионате Европы, который прошел в августе в Глазго, женская команда завоевала три медали (1+1+1), а мужская — шесть (3+1+2).
Чемпионат мира пройдет в Дохе с 25 октября по 3 ноября.
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