Билан стал ярым футбольным болельщикам после ЧМ-2018

Популярный российский певец Дима Билан рассказал, что после чемпионата мира — 2018 в России у него проснулся большой интерес к футболу.

«В школе я занимался футболом, но это было посредственно и не серьезно. Но после чемпионата мира я стал просто ярым болельщиком. Я ходил буквально на все матчи, даже на финал пришел с профессиональным фотоаппаратом. Я очень подвержен влиянию больших побед, во мне сразу просыпается интерес», — приводит слова Билана Матч ТВ.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила хорватам.