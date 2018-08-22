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Билан стал ярым футбольным болельщикам после ЧМ-2018
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Билан стал ярым футбольным болельщикам после ЧМ-2018 

SPORT24.ru 3 часа назад
Популярный российский певец Дима Билан рассказал, что после чемпионата мира — 2018 в России у него проснулся большой интерес к футболу.
«В школе я занимался футболом, но это было посредственно и не серьезно. Но после чемпионата мира я стал просто ярым болельщиком. Я ходил буквально на все матчи, даже на финал пришел с профессиональным фотоаппаратом. Я очень подвержен влиянию больших побед, во мне сразу просыпается интерес», — приводит слова Билана Матч ТВ.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила хорватам.
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