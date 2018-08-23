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Три хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России
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Три хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Три хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России, которая примет участие в Турнире четырёх наций.
Как сообщает пресс-служба женского хоккейного клуба, турнир проходит в чешском Годонине с 22 по 26 августа. Состав сборной России состоит из 22 игроков, в число которых включены вратарь Валерия Тараканова, защитник Елена Проворова и нападающий Александра Вафина.
23 августа россиянки сыграют со сборной Чехии, 24 августа проведут матч с командой Швеции, а 25 августа поборются за победу во встрече со сборной Финляндии.
Ранее сообщалось, что нижегородский СКИФ начнет чемпионат матчами с питерским «Динамо».
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