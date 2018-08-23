Три хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России

Три хоккеистки нижегородского СКИФа вызваны в сборную России, которая примет участие в Турнире четырёх наций.

Как сообщает пресс-служба женского хоккейного клуба, турнир проходит в чешском Годонине с 22 по 26 августа. Состав сборной России состоит из 22 игроков, в число которых включены вратарь Валерия Тараканова, защитник Елена Проворова и нападающий Александра Вафина

23 августа россиянки сыграют со сборной Чехии, 24 августа проведут матч с командой Швеции, а 25 августа поборются за победу во встрече со сборной Финляндии.

Ранее сообщалось, что нижегородский СКИФ начнет чемпионат матчами с питерским «Динамо».