39-летний Фёдор Полищук покинул ВХЛ и перешёл на тренерскую работу

Бывший форвард «Барыса» и сборной Казахстана Фёдор Полищук пополнил тренерский штаб «Астаны», информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что 39-летний ветеран может выйти на лёд и выступать на позиции играющего тренера.

На его счету более 600 матчей в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге. Ранее он защищал цвета cанкт-петербургского СКА, новокузнецкого «Металлурга» (был капитаном команды), астанинского «Барыса», и усть-каменогорского «Торпедо». В минувшем сезоне в чемпионате ВХЛ Полищук сыграл 27 игр, в которых забросил 1 шайбу и сделал 7 результативных передач при показателе полезности «-1».

Опытный форвард выступал за сборную Казахстана на 11 чемпионатах мира и Олимпийских играх 2006 года в Турине.