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39-летний Фёдор Полищук покинул ВХЛ и перешёл на тренерскую работу
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39-летний Фёдор Полищук покинул ВХЛ и перешёл на тренерскую работу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший форвард «Барыса» и сборной Казахстана Фёдор Полищук пополнил тренерский штаб «Астаны», информирует пресс-служба клуба. Также сообщается, что 39-летний ветеран может выйти на лёд и выступать на позиции играющего тренера.
На его счету более 600 матчей в Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге. Ранее он защищал цвета cанкт-петербургского СКА, новокузнецкого «Металлурга» (был капитаном команды), астанинского «Барыса», и усть-каменогорского «Торпедо». В минувшем сезоне в чемпионате ВХЛ Полищук сыграл 27 игр, в которых забросил 1 шайбу и сделал 7 результативных передач при показателе полезности «-1».
Опытный форвард выступал за сборную Казахстана на 11 чемпионатах мира и Олимпийских играх 2006 года в Турине.
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