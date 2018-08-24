Джеррард: «Рейнджерс» способен пройти «Уфу» по итогам ответного матча в ЛЕ

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«С точки зрения нашей игры, матч поделился на две части. Мы забили гол в первом тайме, но меня разочаровал уровень нашей игры в первой половине встречи. Команда хорошо отреагировала на ситуацию в перерыве и провела второй тайм лучше. Ребята действовали агрессивно и интенсивно, но не были награждены за это забитыми мячами. Тем не менее, во втором тайме мы сыграли намного лучше, чем в первом.

Все понимают, что «Рейнджерс» предстоит проделать большую работу в ответной встрече с «Уфой». И мы способны справиться с этой работой. Я верю, что мы сможем выйти в следующий раунд по итогам выездного матча. Мы сделаем для этого всё возможное», — сказал Джеррард в интервью пресс-службе «Рейнджерс».