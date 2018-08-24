Худайбердиева и Назаров установили мировой рекорд в ритм-танце

Российские фигуристы Никита Назаров и Елизавета Худайбердиева установили мировой рекорд в ритм-танце на этапе юниорской серии Гран-при в Братиславе.
Россияне продемонстрировали результат в 65,01 балла и теперь лидируют в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, что установленные в фигурном катании мировые рекорды до сезона-2018/19 мировые рекорды теперь считаются историческими, так как с нового сезона изменилась шкала оценок. Поэтом российская пара установила новый мировой рекорд в ритм-танце, который раньше принадлежал американцам Майклу и Рейчел Парсонсам (64,47).
Ранее сообщалось, что российские пары заняли весь пьедестал почёта на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.