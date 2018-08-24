Дмитриева признана самым ценным игроком сезона в российской гандбольной суперлиге

ТАСС , 24 августа. Разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком по итогам сезона-2017/18 в российской гандбольной суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Опрос был проведен среди всех тренеров суперлиги, на основании которого было выделено по три номинанта на каждую позицию. Затем болельщикам и профессиональному жюри было предложено проголосовать за выбранных номинантов. На основании данных голосований номинантам начислялись баллы.