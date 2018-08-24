Дмитриева признана самым ценным игроком сезона в российской гандбольной суперлиге 

ТАСС, 24 августа. Разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева признана самым ценным игроком по итогам сезона-2017/18 в российской гандбольной суперлиге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Опрос был проведен среди всех тренеров суперлиги, на основании которого было выделено по три номинанта на каждую позицию. Затем болельщикам и профессиональному жюри было предложено проголосовать за выбранных номинантов. На основании данных голосований номинантам начислялись баллы.
Полностью результаты опроса выглядят следующим образом: лучший вратарь — Анна Седойкина ("Ростов-Дон"); левый крайний — Дарья Самохина ("Астраханочка"); левый полусредний — Полина Ведёхина ("Лада"); разыгрывающий — Дмитриева; линейный — Ксения Макеева ("Ростов-Дон"); правый полусредний — Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"); правый крайний — Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"); лучший защитник — Дмитриева; открытие сезона — Елена Михайличенко ("Лада"); самый ценный игрок — Дмитриева; лучший тренер — Левон Акопян ("Лада").
Лучшим бомбардиром женской суперлиги стала игрок «Луча» Екатерина Атькова, которая забила 167 мячей.