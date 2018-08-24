Финал чемпионата по футболу прошел в Щаповском

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Местные команды поселения Щаповское 23 августа провели финальный турнир местного чемпионата по футболу.

— Турнир завершен. В матче за третье место команда «Молнии юноши» обыграли «Детский сад» со счетом 7:2. Они стали обладателями бронзовых наград. В финальном матче клуб «Заря ветерана» победил «Ястребов». Игра закончилась с результатом 2:1 в пользу более опытной команды поселения. Ветеранский коллектив выиграл золотые медали, — рассказал директор спортивного клуба «Заря» Алексей Якушин

Отметим, что победителям вручили кубок. Призеры и участники финального этапа получили памятные призы и грамоты.