Ещё
Финал чемпионата по футболу прошел в Щаповском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финал чемпионата по футболу прошел в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Местные команды поселения Щаповское 23 августа провели финальный турнир местного чемпионата по футболу.
— Турнир завершен. В матче за третье место команда «Молнии юноши» обыграли «Детский сад» со счетом 7:2. Они стали обладателями бронзовых наград. В финальном матче клуб «Заря ветерана» победил «Ястребов». Игра закончилась с результатом 2:1 в пользу более опытной команды поселения. Ветеранский коллектив выиграл золотые медали, — рассказал директор спортивного клуба «Заря» Алексей Якушин.
Отметим, что победителям вручили кубок. Призеры и участники финального этапа получили памятные призы и грамоты.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Сосенский центр спорта приглашает на «Веселые старты» Ремонт кровли завершился в Марушкинском Спортивный зал в японском стиле откроют в Первомайском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Чемпион мира попался на пьяной езде2
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание10
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение