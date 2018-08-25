Сборная России выступит на чемпионате мира по академической гребле в усеченном составе 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Определен состав сборной России для участия в чемпионате мира по академической гребле. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Николай Спинев, в Болгарии Россия не будет представлена в восьмерках, женской парной двойке, мужской безрульной двойке и мужской одиночке.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 16 сентября в Пловдиве. Всего на турнире будут разыграны 20 комплектов медалей.
Россию в женской безрульной четверке представят действующие чемпионки Европы Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Екатерина Севастьянова, в женской парной четверке — Елена Захватова, Юлия Волгина, Ольга Халалеева, Василиса Степанова, в женской безрульной двойке — Валентина Плаксина, Анна Аксенова (победительницы первенства мира среди юниорок в четверке).
В женской одиночке выступит Екатерина Курочкина, женской одиночке легкого веса — Елена Лебедева, мужской парной четверке — Павел Сорин, Николай Пименов, Артем Косов и Вячеслав Михайлевский, мужской безрульной четверке — Даниил Андриенко, Иван Баландин, Семен Яганов и Максим Голубев, мужской парной двойке — Василий Степанов и Дмитрий Хмыльнин, мужской парной двойке легкого веса — Никита Болозин, Александр Богдашин.
После августовского чемпионата Европы, на котором российская команда завоевала одно золото, Спинев сообщил ТАСС, что на чемпионат мира не поедут спортсмены, которые не будут претендовать на попадание в финалы в своих дисциплинах.