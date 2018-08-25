Ещё
Сборная России выступит на чемпионате мира по академической гребле в усеченном составе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России выступит на чемпионате мира по академической гребле в усеченном составе 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Определен состав сборной России для участия в чемпионате мира по академической гребле. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Николай Спинев, в Болгарии Россия не будет представлена в восьмерках, женской парной двойке, мужской безрульной двойке и мужской одиночке.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 16 сентября в Пловдиве. Всего на турнире будут разыграны 20 комплектов медалей.
Россию в женской безрульной четверке представят действующие чемпионки Европы Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Екатерина Севастьянова, в женской парной четверке — Елена Захватова, Юлия Волгина, Ольга Халалеева, Василиса Степанова, в женской безрульной двойке — Валентина Плаксина, Анна Аксенова (победительницы первенства мира среди юниорок в четверке).
В женской одиночке выступит Екатерина Курочкина, женской одиночке легкого веса — Елена Лебедева, мужской парной четверке — Павел Сорин, Николай Пименов, Артем Косов и Вячеслав Михайлевский, мужской безрульной четверке — Даниил Андриенко, Иван Баландин, Семен Яганов и Максим Голубев, мужской парной двойке — Василий Степанов и Дмитрий Хмыльнин, мужской парной двойке легкого веса — Никита Болозин, Александр Богдашин.
После августовского чемпионата Европы, на котором российская команда завоевала одно золото, Спинев сообщил ТАСС, что на чемпионат мира не поедут спортсмены, которые не будут претендовать на попадание в финалы в своих дисциплинах.
ТАСС: последние новости
Сборная России проиграла испанцам на этапе Евролиги по пляжному футболу в Германии Программа подготовки сборной России по регби к Кубку мира будет утверждена в сентябре "Нижний Новгород" планирует сыграть на построенной к ЧМ арене матч ФНЛ со "Спартаком-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК сделали сенсационное признание про допинг5
Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой — нет?7
Тарасова набросилась на Сотникову28
Плачет в коляске: что происходит с Шумахером18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение