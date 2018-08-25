Сборная России выступит на чемпионате мира по академической гребле в усеченном составе

МОСКВА, 25 августа. / ТАСС /. Определен состав сборной России для участия в чемпионате мира по академической гребле. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Николай Спинев, в Болгарии Россия не будет представлена в восьмерках, женской парной двойке, мужской безрульной двойке и мужской одиночке.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 16 сентября в Пловдиве. Всего на турнире будут разыграны 20 комплектов медалей.

После августовского чемпионата Европы, на котором российская команда завоевала одно золото, Спинев сообщил ТАСС, что на чемпионат мира не поедут спортсмены, которые не будут претендовать на попадание в финалы в своих дисциплинах.