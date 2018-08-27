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Россия — чемпион мира по футзалу среди студентов
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Россия — чемпион мира по футзалу среди студентов 

Мир24 2 часа назад
Команда России стала чемпионом мира по футзалу среди студентов. Финальная игра прошла в Алматы, передает «МИР 24».
Футзал — это мини-футбол в помещении. В финале россиянам противостояли хозяева турнира — казахстанцы. На трибунах «Алматы Арены» за игрой следили 12 тысяч болельщиков. Решающая встреча завершилась со счетом 4:2.
«Казахстан — очень мощный соперник — и как студенческая сборная, как и национальная сборная, они все очень сильные. И я очень сильно переживал перед этим матчем, думал, что будет равная игра и перевес туда-сюда. Но мы все-таки смогли дожать. Я хочу поблагодарить соперника за такую красивую игру для болельщиков», — сказал вратарь сборной России Николай Балашов.
Отмечу, что сборная Казахстана на этом турнире впервые поднялась до второго места. В чемпионате участвовали команды из 17 стран мира.
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