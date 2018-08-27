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Кубяк: сборная Польши на чемпионате мира постарается пройти как можно дальше
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Кубяк: сборная Польши на чемпионате мира постарается пройти как можно дальше 

Чемпионат.com 3 часа назад
Капитан мужской сборной Польши Михал Кубяк поделился впечатлениями от победы на международном турнире — мемориал Вагнера. Подопечные Витала Хейнена обыграли команды Канады, Франции и России.
«С каждым матчем мы играли всё лучше. В игре с Россией мы отлично действовали на подаче и блоке. Я поздравляю всех причастных к этой победе, хотя результат был не так уж важен. Главное — обрести командную уверенность.
Мы прибавляли по ходу турнира, и я верю, что это выступление поможет нам на чемпионате мира. Мы постараемся пройти как можно дальше. Надеемся избежать травм", — приводит слова Кубяка официальный сайт турнира.
Все четыре команды-участницы мемориала Вагнера выступят на чемпионате мира в Италии и Болгарии, который пройдёт 9-30 сентября 2018 года.
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