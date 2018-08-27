Первый тренер Стоцкого: Дмитрий считает вызов в сборную авансом на будущее

Виктор Бирюков , первый тренер полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого, прокомментировал попадание игрока в заявку сборной России на предстоящие матчи с Турцией и Чехией.

«Своей игрой в последних матчах Дмитрий заслуживал вызов в сборную, потому что у нас на этой позиции не такой большой выбор игроков. Правильно, что Стоцкий получит шанс попробовать себя на высоком уровне.

Я испытываю гордость за Дмитрия. Для него вызов в сборную тоже был неожиданностью. Он считает это авансом на будущее. Если попадаешь в поле зрения тренера сборной, это уже говорит о многом. Конечно, тяжеловато будет закрепиться в сборной. Возраст у Дмитрия сейчас самый футбольный, поэтому пора проявлять себя», — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Спустя три дня, 10 сентября, россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».