Российские ватерполисты победили голландцев на чемпионате Европы U19 в Минске

В Минске продолжается чемпионат Европы по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Сборная России в матче третьего тура группового этапа обыграла команду Нидерландов со счётом 9:7. В составе команды России 5 мячами отметился Эмиль Зиннуров. Дубль на счету Константина Шейкина.

В первом туре россияне разгромили сборную Великобритании со счётом 19:2, а во втором проиграли сербам — 5:8.

Водное поло. Чемпионат Европы U19. Юниоры. Минск, Беларусь. Группа D. Третий тур Россия — Нидерланды — 9:7 (2:2, 4:0, 1:4, 2:1).

Все команды, принимающие участие в групповом этапе, выйдут в плей-офф, матчи которого начнутся 29 августа. Первый соперник россиян станет известен позже. Юниорский чемпионат Европы завершится 2 сентября.