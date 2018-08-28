Ещё
Российские ватерполисты победили голландцев на чемпионате Европы U19 в Минске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ватерполисты победили голландцев на чемпионате Европы U19 в Минске 

Чемпионат.com 1 час назад
В Минске продолжается чемпионат Европы по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Сборная России в матче третьего тура группового этапа обыграла команду Нидерландов со счётом 9:7. В составе команды России 5 мячами отметился Эмиль Зиннуров. Дубль на счету Константина Шейкина.
В первом туре россияне разгромили сборную Великобритании со счётом 19:2, а во втором проиграли сербам — 5:8.
Водное поло. Чемпионат Европы U19. Юниоры. Минск, Беларусь. Группа D. Третий тур Россия — Нидерланды — 9:7 (2:2, 4:0, 1:4, 2:1).
Все команды, принимающие участие в групповом этапе, выйдут в плей-офф, матчи которого начнутся 29 августа. Первый соперник россиян станет известен позже. Юниорский чемпионат Европы завершится 2 сентября.
Чемпионат.com: последние новости
Зе Луиш попросил не вызывать его в сентябре в сборную Кабо-Верде Шунин: стать первым в сборной в отсутствие Акинфеева? Смотрю на это положительно «Заря» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане5
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде7
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит12
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Прочее
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение