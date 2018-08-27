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Мак вызван в сборную Словакии
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Мак вызван в сборную Словакии 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак получил вызов в сборную Словакии, сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер национальной команды Ян Козак включил 27-летнего игрока в состав для подготовки к товарищескому матчу с Данией и матчу Лиги наций с Украиной.
Словакия сыграет с Данией 5 сентября в Трнаве, после чего отправится во Львов, где 9 сентября проведет матч с Украиной.
Напомним, Словакия, Украина, а также Чехия попали в группу 1 дивизиона B Лиги наций.
Мак дебютировал в сборной 6 февраля 2013 года, с тех провел 45 матчей за команду и забил десять голов.
В нынешнем сезоне на счету Мака два гола в шести матчах за «Зенит» во всех турнирах.
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